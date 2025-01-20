Son dönemde "reklam aşkı" iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu kez samimi görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Kuruçeşme'de objektiflere yansıyan çift, aralarındaki ilişkinin sadece aşk olduğunu vurgulamak için kahkahalar eşliğinde basına poz verdi.

"Aşkımız tamamen hür irademizle devam etmektedir"

İddialara yanıt veren Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada tanık olarak ifade vermişti. Sarıkaya, "Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Aşkımız tamamen hür irademizle devam etmektedir" diyerek, sevgilisiyle arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde maddi bir çıkar ilişkisiyle ilgili olmadığını açıkladı. Mert Demir de sosyal medyada “Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” açıklamasını yaptı.