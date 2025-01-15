Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye giderek ifade verdi. İddiaya göre, Sarıkaya'nın adı ve şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı birliktelik, reklam aşkı olarak tanıtıldı ve bu ilişkilerin gerçek olmadığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında Sarıkaya, tanık olarak ifadesini verdi.

"Hukuki süreci başlatacağım"

Adliyeden çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, hakkındaki yalan ve iftira niteliğindeki iddialara karşı, "Her şey yolunda çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan, iftira noktasından virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. Ben de ifademi verdim. Hiçbir problem yok" dedi. Ayrıca, kendisine yönlendirilen iddialara karşı hukuki süreci başlatacağını belirterek, "İftiralarla ilgili ben de hukuki süreci başlatacağım" diye ekledi.