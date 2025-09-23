Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, fiyatı 50 bin lira olarak konuşulan yeşil tüylü terlikleri hakkında açıklamada bulundu. Sarıkaya, terliğin eski olduğunu ve rahat hissettiği için tercih ettiğini belirtti.

Serenay Sarıkaya’dan terlik açıklaması

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Arnavutköy’deki bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yansıdı. Spor giyim tarzı ve ayaklarındaki yeşil tüylü terlikler ile dikkat çeken Sarıkaya’nın terliklerinin fiyatının 50 bin lira olduğu iddia edilmişti.

İstanbul’da bir sergiye katılan Sarıkaya, terlikleriyle ilgili olarak, “O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğun iş temposunun ardından dinleniyor

Yoğun iş temposunun ardından kendisine zaman ayıran Sarıkaya, “Uzunca bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım” dedi.

Sanat etkinliklerine ilgi gösteriyor

Sanat etkinliklerini yakından takip ettiğini belirten Sarıkaya, “Her sene takip etmeye çalışıyorum, harika eserler var. Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.