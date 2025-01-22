Bolu Kartalkaya'da meydana gelen korkunç yangın, Türkiye'yi derinden sarstı. 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu acı olay, ünlü isimlerin de tepkisini çekti. Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımda, "Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir. Yüreklerimiz yandı" ifadelerini kullandı.

"Hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil!"

Sarıkaya, yaşanan felakete olan inançsızlığını dile getirerek, böyle büyük bir kaybı kabullenmenin imkansız olduğuna dikkat çekti.

Acı bir şekilde, "Hiçbir şey normal değil!" diyen oyuncu, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifa ve sabır diledi.