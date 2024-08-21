Yeni çekim, Yeni tarz

Ekranın popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya, son dönemdeki şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme gelirken, bu kez bir dergi çekiminde kameraların karşısına geçti. Kırmızı elbisesi ve dikkat çeken aksesuarlarıyla dikkat çeken Sarıkaya, dergi için verdiği pozlarda kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyada büyük ilgi

Kırmızı elbisesini büyük bir kolye ve küpelerle tamamlayan Sarıkaya'nın bu şık kombinine sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Güzel oyuncunun fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Sarıkaya'nın zarif ve etkileyici görüntüsüne övgüler yağdırdı.