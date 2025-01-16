Rekabet Kurulu tarafından bazı menajerlik ajanslarına açılan soruşturma, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Soruşturmanın odağında, 50'den fazla ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim ajansı yer alıyor. Ajansın sahibi Ayşe Barım’ın, sektördeki güçlü pozisyonu ve ünlü isimlere karşı uyguladığı baskılar gündeme geldi.

İddialar ve olayın detayları

ID İletişim ajansı, son dönemde sektördeki tekelleşme suçlamaları ile sıkça anılmaya başlandı. Barım’ın, oyuncularına, kendi isteklerine uymayanları sektörden silmekle tehdit ettiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak en dikkat çekici gelişme, ajansın sahibi Ayşe Barım’ın yönettiği ünlü isimlerden Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir’in, reklam aşkı iddialarıyla gündeme gelmesiydi. İddiaya göre, Sarıkaya ve Demir, iş dünyasının işbirliğiyle “reklam aşkı” yaşadığına dair, bir iş adamı tarafından 5 milyon dolar almışlardı.

Serenay Sarıkaya’nın ifadesi ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

‘Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?’ şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" cevabını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.