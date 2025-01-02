Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın ismi öne çıkarken, tecrübeli çalıştırıcının göreve gelmesi durumunda takımda köklü değişiklikler yapacağı iddia edildi. Yeni başkan Serdal Adalı’nın, Sergen Yalçın ile yapacağı görüşmenin sonucu siyah beyazlı camiada merakla bekleniyor.

3 futbolcu kadro dışı kalabilir

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Yalçın’ın Beşiktaş’la anlaşması halinde Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain ve Al Musrati ile yolların ayrılmasını istediği öne sürüldü.

Bu üç oyuncunun performanslarını yetersiz bulan tecrübeli teknik adam, takımı yeniden yapılandırmak için kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Masuaku’ya şartlı onay

Öte yandan Sergen Yalçın’ın, taraftarlar tarafından eleştirilen Masuaku ile ilgili daha ılımlı bir görüşe sahip olduğu öğrenildi. Masuaku’nun kötü bir oyuncu olmadığını düşünen Yalçın, futbolcunun enerjisini yanlış kullandığını belirtti.

“Masuaku kötü oyuncu değil. Enerjisini yanlış kullanıyor, yanlış oynuyor. Ekstra işler yapma. 1-2 bindir, savunmanı yap yeterli.” şeklinde yorum yapan Yalçın’ın, Masuaku’yu geliştirerek değerlendirmek istediği ifade edildi.

Kadronun yeniden yapılandırılması bekleniyor

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesi halinde Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Yalçın’ın özellikle orta saha ve savunmaya yeni takviyeler isteyeceği iddia ediliyor.