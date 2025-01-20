Futbol dünyasının tartışmalı ismi Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, hakkındaki asılsız iddialara ateş püskürdü. Yalçın, Tümer Metin ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a karşı oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"Canlı yayında rezil rüsva ederim"

Yalçın, kendisi hakkında yalan yanlış hikayeler anlatan kişilere sert tepki gösterdi. Yalçın, canlı yayında, “Bir daha, benimle ilgili TV’de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, sana yemin ediyorum, canlı yayında rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra,” dedi.

"Yeter artık, bıktım!"

28 aydır ailesiyle hastanelerde zaman geçirdiğini belirten Yalçın, bunun çok zor bir süreç olduğunu ve yalanlarla bu dönemin sabote edilmesini kabul etmediğini ifade etti. Yalçın, “Ailecek perişan olduk, yeter kardeşim!” diyerek duygusal bir patlama yaşadı.

Yüksel Yıldırım’a sert yanıt!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları üzerine de konuşan Yalçın, “Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ayıptır ya, ne alaka Sergen’le?” diyerek Yıldırım’ı hedef aldı. Yalçın, Yıldırım’ın kendi yaşamını sorgulamak yerine kendi kulübü ve işine odaklanmasını istedi.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine vurgu yaptı

Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılar elde ettiğini, özellikle Anadolu kulüplerinde kazandığı başarılarla adından söz ettirdiğini vurgulayarak, iş ahlakına ve kariyerine yapılan eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş’ın teknik direktörü Thomas Reis’e yaptığı teklif sonrası, "Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmedi çünkü kaosun içine girmek istemedi," açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama da Yalçın tarafından canlı yayında sert şekilde yanıtlandı.