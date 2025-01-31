Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Saldırganlar, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Saldırganlara 20 yıl hapis cezası istendi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilmişti. Bugün görülen ilk duruşmada, 5 tutuklu ve 1 tutuksuz sanık, Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Serhat Akın ve avukatları da katıldı.

Savunmada şok ifadeler: “Paranın nereden geldiğini sordum, ‘Adam vurduk’ dediler”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan İriş Torun, olayla ilgili şoke edici detaylar paylaştı. Torun, Osman ve Ozan ile alkol aldıktan sonra Osman’ın evden çıkıp geri dönerek elinde bir poşet para getirdiğini ve bu paranın kaynağını sorduklarında, “Adam vurduk” cevabını aldığını söyledi. Bu ifadeler, mahkeme salonunda şaşkınlık yarattı.

Serhat Akın: “Bu ülkeye hizmet ettim, çektiğimi kimse yaşamasın”

Mağdur Serhat Akın, duruşmada yaşadığı olayın ardından sağlığının kötüye gittiğini ifade etti. "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra saldırı gerçekleşti. Bir kurşun duvara sekti ve ayağıma isabet etti. Eskisi gibi yürüyebileceğimi sanmıyorum. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım, 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim," diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Mahkemeden ara karar: İki sanık tahliye edildi

Mahkeme, sanıklar hakkında ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar İriş Torun ve Yunus Görecek’i tahliye ederken, diğer tutuklu sanıklar Osman Mukan, Eyüp Üzer ve Ozan Dalmaz’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Muhammet Alay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma, 20 Mayıs tarihinde devam edecek.