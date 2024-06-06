ABD'nin Indiana eyaletinde dehşet verici bir keşif yapıldı. Herb Baumeister'in çiftliğinde bulunan 10 bin ceset, onun 1980'lerin sonlarından 1990'ların başlarına kadar işlediği tahmin edilen cinayetlerin boyutunu gözler önüne serdi.

Seri Katilin 25 Kişiyi Öldürdüğü Tahmin Ediliyor

Baumeister'in, Indianapolis'in Westfield banliyösünde, çoğunlukla eşcinsel erkekleri hedef alarak 25 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Bu dehşet verici olay, bölgedeki insanları dehşete düşürdü ve polis ekipleri tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Binlerce Ceset, 18 Dönümlük Arazi Üzerinde Bulundu

Gövde Metni: Baumeister'in 18 dönümlük arazisinde gömülü binlerce ceset, uzun yıllar boyunca gizli kalmış bir dehşet tablosunu ortaya çıkardı. Cesetlerin çoğunun yanmış ve ezilmiş halde bulunması, soruşturmayı daha da karmaşık hale getiriyor ve adli tıp uzmanlarını zorlu bir çalışma sürecine sokuyor.

Cesetlerden Birinin Kimliği Tespit Edildi

Gövde Metni: 1993 yılında kaybolduğu bildirilen Jeffrey A. Jones'a ait kalıntılar, Hamilton County Adli Tıp Bürosu tarafından Baumeister'ın mülkünden çıkarılan kemiklerle eşleşti.