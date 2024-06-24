Bugünlerin gündemi Diamond Tema ..

Türkiye'de hiç olmadığı kadar bir şeriat söylemleri bugünlerde yoğun bir şekilde tırmanlandırılıyor..

Şeriat çığlıkları atan sözde din adamlarına destek veren diyanet işleri başkanı ,şeriata karşı duruşunu ortaya koyan bir gencimize yargısız infaz yapan laik Türkiye cumhuriyetinin adalet bakanı..

İşte bu gündemde biz nerede durmalıyız..

5 yıldır felsefi,tarihi ,dini araştırmaları yapan ,bu konuda kitaplar yazan , YouTube videoları çeken Diamond Tema ne zamanki şeriat tehlikesini belgeleri, kanıtları ile ortaya koydu ,en başta laik Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet bakanı düğmeye bastı .

Laikliğin anayasal bir gerçek olmasına rağmen o programda şeriat isteyene değil,din kitaplarindaki gerçekleri söyleyen pırıl pırıl gencimize soruşturma açılıp linç başlatıldı..

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu cumhuriyet ülkemizde şeriat açıkça savunuluyor.

Bir şeriat ülkesinde olsa idik acaba cumhuriyet savunulabilir mi idi..

Burdan bile cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz ..

Son yıllarda şeriatı şirin gösterme ,Cumhuriyeti kötü gösterme her koldan artarak çoğaldı .

Ne zaman ki Atatürkçü müslüman bir genç olan Diamond Tema bu konuyu tartışalım dedi ve şeriat tehlikesini belgeleri ile bir programda anlattı ,ne acı ki düğmeye basıldı..

Diamond Tema kendi okuduğunu , araştırdığını söyleyen ,bütün kaynaklara da bakın kararı siz verin tarzı ile agnostik , sakin bir güç.

Aslında bu tartışmadaki hassas nokta, Diamond un bir çok dini kitapta,diyanet in kitaplarında yazdığı ve bir çok din profesörünün söylemlerinde belirttiği peygamberimizin evlendiği eşinin yaşı ile ilgili.

Bu Türkiye de hassas ve belki girilmemesi gereken bir konu ama Diamond un da kitaplarda yazanı ,din profesörlerinin söylediğini aktarmasının da hukuksal açıdan suç olmadığını hukuku bilen herkes açıkça ifade etti.

15 yaşından itibaren kurandan başlayarak tarihi,mitolojiyi ,tüm dinleri tarafsız bir şekilde incelemiş ,adını kimsenin bilmediği dinleri araştırmış ,tüm felsefe kitaplarını hatim etmiş

Cehalet ülkeye bulaştı ,şimdi gerekli olan cesaret diyen ,şeriata karşı ülkemizi ,laikliği korumak için Diamond gibi bu gençlerimize sahip çıkalım yoksa 500 sene önceki ortaçağ zihniyetine geri döneriz ..

Burada önemli nokta partim CHP nin de normalleşme adımlarının arasında kalmaması.

peygamberimizi tartıştırmayalım ama şeriat mı laiklik mi dendiğinde kanımızın son damlasına kadar Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele etmeliyiz,Diamond a sahip çıkmalıyız..

Ayrıca bir normallesmeyi de fikirlerini söylediği için linçe maruz kalmayan,hapse atılmayan gazeteciler ,gençler,aydınlar için mevcut iktidardan beklemeliyiz ..

Hiç unutmayalım

Laikliğin yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek olduğunu düşünenler yanılıyorlar. Laiklik müslümanın da hristiyanın da musevinin de budistin de ateistin de inanma ya da inanmama özgürlüğüdür. Başka bir dinin egemen olmamasıdır. Devletin her dine eşit mesafede yaklaşmasıdır.

Bize laikliği yanlış bir şey gibi göstermeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaklardır.

Çünkü ardımıza dönüp baktığımızda ne yapmamız gerektiğini satır satır anlatan bir Gençliğe Hitabemiz ve bunu öğütleyen ulu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk vardır...

Ve makalemizin sonunu da ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün bu sözleri ile noktalayalım ;

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.