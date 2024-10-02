Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonuna doğru tekrar artışa geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu tahminleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Macit, hafta sonuna kadar yağış beklenmediğini belirterek, "Tüm bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak" dedi. Pazar günü Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de, pazartesi ise Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Ege'de yerel sağanak geçişleri olabileceğini belirtti.

Sıcaklıklar 3-6 derece artacak

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artış göstereceğini belirten Macit, "Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar 3 ila 6 derece artacak" dedi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların 28 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bahar havası

İstanbul’da cuma günü sıcaklıklar 26, cumartesi günü ise 28 dereceye ulaşacak. Ankara’da ise hafta sonu sıcaklık 28 dereceye kadar çıkarken, İzmir'de cumartesi günü sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek.

Hafta sonu genelinde bahar havasının hakim olacağını belirten Macit, "Pazartesi ve salı günleri batı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir" ifadelerini kullandı.