Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Seyhan ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Burak Biberli (19), boğuldu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam sulama kanalına giren Burak Biberli, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, arama çalışması başlattı. Çalışmalarda bir sonuç çıkmadı. Gencin yakınları ise bu sabah Biberli'yi Yeşiloba Mahallesi'nde hareketsiz buldu. Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Biberli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Burak Biberli’nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI