- Malzemeler: Karanfil, toz şeker, su, limon, çubuk tarçın, kırmızı erik.

- Nasıl yapılır: Su, tarçın, karanfil ve şeker tencerede kaynatılır. Ardından erikler eklenir ve limon suyu ilave edilir. Erikler çatladığında ocağın altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek servis edilir.

- Malzemeler: Su, kuru gül, limon tuzu, şeker.

- Nasıl yapılır: Suya gül yaprakları eklenir ve kaynamaya bırakılır. Limon tozu ilave edilip kaynatıldıktan sonra şekeri eklenir. Soğuduktan sonra süzülerek servis edilir.

- Malzemeler: Kurutulmuş kuru kayısı, çekirdeksiz üzüm, toz şeker, limon suyu, karanfil, su.

- Nasıl yapılır: Kayısılar yıkanır ve suya atılır. Şeker, limon suyu ve üzümler eklenip kaynatılır. Son olarak karanfil eklenip pişirilir ve soğuduktan sonra servis edilir.

Serinletici içeceklerle dolu bu tarifler, sofralarınıza lezzet katacak!