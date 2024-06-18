Çeşme Ilıca Plajı'na tatilci akını | İlçenin nüfusu 1 milyonu aştı Çeşme Ilıca Plajı'na tatilci akını | İlçenin nüfusu 1 milyonu aştı

Osmanlı Şerbeti

- Malzemeler: Karanfil, toz şeker, su, limon, çubuk tarçın, kırmızı erik.
- Nasıl yapılır: Su, tarçın, karanfil ve şeker tencerede kaynatılır. Ardından erikler eklenir ve limon suyu ilave edilir. Erikler çatladığında ocağın altı kapatılıp soğumaya bırakılır. Süzülerek servis edilir.

Gül Şerbeti

- Malzemeler: Su, kuru gül, limon tuzu, şeker.
- Nasıl yapılır: Suya gül yaprakları eklenir ve kaynamaya bırakılır. Limon tozu ilave edilip kaynatıldıktan sonra şekeri eklenir. Soğuduktan sonra süzülerek servis edilir.

Kayısı Hoşafı

- Malzemeler: Kurutulmuş kuru kayısı, çekirdeksiz üzüm, toz şeker, limon suyu, karanfil, su.
- Nasıl yapılır: Kayısılar yıkanır ve suya atılır. Şeker, limon suyu ve üzümler eklenip kaynatılır. Son olarak karanfil eklenip pişirilir ve soğuduktan sonra servis edilir.

Serinletici içeceklerle dolu bu tarifler, sofralarınıza lezzet katacak!

Editör: Kardelen Başol