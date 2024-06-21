Vişne Suyu Tarifi
Malzemeler: Vişne, su, şeker.
Nasıl Yapılır: Vişneleri ezin, su ve şekerle karıştırın. Süzün ve dolapta soğutun.
Vanilyalı Çilek Kompostosu Tarifi
Malzemeler: Çilek, su, toz şeker, vanilya.
Nasıl Yapılır: Çilekleri suyla pişirin, şekeri ekleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğutun.
Kızılcık Şerbeti Tarifi
Malzemeler: Kızılcık, sıcak su, toz şeker, karanfil (isteğe bağlı).
Nasıl Yapılır
1. Yıkanmış kızılcıkları derin bir tencereye alın.
2. Sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Karanfil ekleyerek 15-20 dakika pişirin.
3. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları süzgeçten geçirin.
4. Sulu karışıma toz şeker ekleyip karıştırın.
5. Soğuduktan sonra cam bir sürahiye alın ve buzdolabında soğutun. Afiyet olsun!