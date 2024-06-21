Vişne Suyu Tarifi

Malzemeler: Vişne, su, şeker.
Nasıl Yapılır: Vişneleri ezin, su ve şekerle karıştırın. Süzün ve dolapta soğutun.

Avlu Alaçatı/North Pier's yaza merhaba dedi Avlu Alaçatı/North Pier's yaza merhaba dedi

Vanilyalı Çilek Kompostosu Tarifi

Malzemeler: Çilek, su, toz şeker, vanilya.
Nasıl Yapılır: Çilekleri suyla pişirin, şekeri ekleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğutun.

Kızılcık Şerbeti Tarifi

Malzemeler: Kızılcık, sıcak su, toz şeker, karanfil (isteğe bağlı).
Nasıl Yapılır
   1. Yıkanmış kızılcıkları derin bir tencereye alın.
   2. Sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Karanfil ekleyerek 15-20 dakika pişirin.
   3. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları süzgeçten geçirin.
   4. Sulu karışıma toz şeker ekleyip karıştırın.
   5. Soğuduktan sonra cam bir sürahiye alın ve buzdolabında soğutun. Afiyet olsun!

Editör: Kardelen Başol