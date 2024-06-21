Vişne Suyu Tarifi

Malzemeler: Vişne, su, şeker.

Nasıl Yapılır: Vişneleri ezin, su ve şekerle karıştırın. Süzün ve dolapta soğutun.

Vanilyalı Çilek Kompostosu Tarifi

Malzemeler: Çilek, su, toz şeker, vanilya.

Nasıl Yapılır: Çilekleri suyla pişirin, şekeri ekleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğutun.

Kızılcık Şerbeti Tarifi

Malzemeler: Kızılcık, sıcak su, toz şeker, karanfil (isteğe bağlı).

Nasıl Yapılır

1. Yıkanmış kızılcıkları derin bir tencereye alın.

2. Sıcak su ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. Karanfil ekleyerek 15-20 dakika pişirin.

3. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları süzgeçten geçirin.

4. Sulu karışıma toz şeker ekleyip karıştırın.

5. Soğuduktan sonra cam bir sürahiye alın ve buzdolabında soğutun. Afiyet olsun!