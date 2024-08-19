Aydın’ın dağlarından şehir merkezlerine uzanan eşsiz bir serinletici tat: Nazilli Kar Helvası. Aydın Dağları ve Madran Dağları’nın zirvelerinde saklanan kar kuyularından çıkarılan karların, vişne, karadut veya üzüm pekmezi ile karıştırılmasıyla hazırlanan kar helvası, hem üretenlerin ekmeğini kazandığı hem de tüketicilerin yazın serinlemesini sağladığı geleneksel bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Geleneksel ve Tescilli Lezzet

2012 yılında coğrafi işaret için başvurusu yapılan ve 2021 yılında 'Nazilli Kar Helvası' olarak mahreç işareti alan bu lezzet, bölgenin kültürel mirasını yansıtan bir tat olarak dikkat çekiyor. Nazilli ve çevresinde büyük bir ilgi gören kar helvası, yaz aylarının vazgeçilmez serinleticilerinden biri olarak kabul ediliyor.