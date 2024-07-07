Hafta sonu Çeşme Alaçatı’da sahne alan arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Serkan Kaya Alaçatı köy içinde görüntülendi.

Konser programı nedeniyle Alaçatı’da olan ünlü sanatçıyı konser öncesi köy içinde yürürken görüntüledik. Etrafını saran yakın korumalarının markajında ağır adımlarla yürüyen arabesk müziğin güçlü sesi Kaya, objektifimize böyle yansıdı. Fotoğraf çekildiğini fark eden sanatçı objektife gülümseyerek tebessüm etti. Kalabalık Alaçatı sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Serkan Kaya’yı korumaları bir an bile yalnız bırakmadı. Korumaların arasında sahne alacağı mekana doğru ilerleyen Serkan Kaya, bir ara kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen minik bir hayranı ile babasını da geri çevirmedi.