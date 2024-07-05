Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu. Bu onaylar, şirketlerin finansal yapılarını güçlendirmelerine ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmalarına imkan tanıyacak.

Onaylanan borçlanma aracı ihraçları

Zorlu Faktoring AŞ: 188 milyon lira

Sümer Faktoring AŞ: 244 milyon lira

Çağdaş Faktoring AŞ: 2 milyar 189 milyon 750 bin lira

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ: 3 milyar 500 milyon lira

Turkish Bank AŞ: 280 milyon lira

Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ: 1 milyar lira

Misyon Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 200 milyon lira

Tera Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 500 milyon lira

Quick Finansman AŞ: 1 milyar 620 milyon lira

Odea Bank AŞ: 2 milyar lira

D Yatırım Bankası AŞ: 3 milyar 600 milyon lira

Gelecek Varlık Yönetimi AŞ: 4 milyar 500 milyon lira

Bedelsiz sermaye artırımı

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ: 530 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Aktif Yatırım Bankası AŞ 10 No’lu Varlık Finansmanı Fonu: 500 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı onaylandı.

Katılım Varlık Kiralama AŞ: 500 milyon lira kira sertifikası ihracı onaylandı.

Halk Varlık Kiralama AŞ: 600 milyon lira kira sertifikası ihracı onaylandı.

QNB Finans Varlık Kiralama AŞ: 3 milyar lira kira sertifikası ihracı onaylandı.

N Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ: 100 milyon lira başlangıç sermayeli yatırım ortaklığı kuruluşu onaylandı.

Yatırım fonları ve halka arzlar

SPK, ayrıca çeşitli yatırım fonlarının kuruluşlarını ve katılma paylarının ihracını onayladı;

Azimut Portföy Yönetimi AŞ İnan 3 Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu

BV Portföy Yönetimi AŞ Digital Leap Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Deniz Portföy Yönetimi AŞ AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

İstanbul Portföy Yönetimi AŞ MyProject Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ünlü Portföy Yönetimi AŞ 212 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

İş Portföy Yönetimi AŞ'nin İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu’nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname de onaylandı.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ (KLMSN): İnceleme sonucunda 1 kişiye 3 milyon 390 bin 919,70 lira idari para cezası uygulandı.