Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladığını duyurdu. Bu onaylar, şirketlerin finansal yapılarını güçlendirmelerine ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunmalarına imkan tanıyacak.
Onaylanan borçlanma aracı ihraçları
Zorlu Faktoring AŞ: 188 milyon lira
Sümer Faktoring AŞ: 244 milyon lira
Çağdaş Faktoring AŞ: 2 milyar 189 milyon 750 bin lira
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ: 3 milyar 500 milyon lira
Turkish Bank AŞ: 280 milyon lira
Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ: 1 milyar lira
Misyon Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 200 milyon lira
Tera Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 500 milyon lira
Quick Finansman AŞ: 1 milyar 620 milyon lira
Odea Bank AŞ: 2 milyar lira
D Yatırım Bankası AŞ: 3 milyar 600 milyon lira
Gelecek Varlık Yönetimi AŞ: 4 milyar 500 milyon lira
Bedelsiz sermaye artırımı
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ: 530 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
Aktif Yatırım Bankası AŞ 10 No’lu Varlık Finansmanı Fonu: 500 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracı onaylandı.
Katılım Varlık Kiralama AŞ: 500 milyon lira kira sertifikası ihracı onaylandı.
Halk Varlık Kiralama AŞ: 600 milyon lira kira sertifikası ihracı onaylandı.
QNB Finans Varlık Kiralama AŞ: 3 milyar lira kira sertifikası ihracı onaylandı.
N Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ: 100 milyon lira başlangıç sermayeli yatırım ortaklığı kuruluşu onaylandı.
Yatırım fonları ve halka arzlar
SPK, ayrıca çeşitli yatırım fonlarının kuruluşlarını ve katılma paylarının ihracını onayladı;
Azimut Portföy Yönetimi AŞ İnan 3 Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu
BV Portföy Yönetimi AŞ Digital Leap Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Deniz Portföy Yönetimi AŞ AL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İstanbul Portföy Yönetimi AŞ MyProject Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ünlü Portföy Yönetimi AŞ 212 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
İş Portföy Yönetimi AŞ'nin İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu’nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname de onaylandı.
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ (KLMSN): İnceleme sonucunda 1 kişiye 3 milyon 390 bin 919,70 lira idari para cezası uygulandı.