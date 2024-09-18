Sertab Erener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptalin organizasyon şirketinin hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Sertab Erener, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, öncelikle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. 18 Eylül'de İzmir'de, biletleri hâlâ satışta olan konserimi, organizasyon şirketinin, konserin gerçekleşmesi için gerekli koşulları sağlayamamasından ötürü iptal etmek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullandı.

Erener, sağlık problemleri dışında bir konserin iptal edilmesinin kariyerinin en büyük korkusu olduğunu vurguladı. “Temmuz ayından beri süregelen konser iptallerinin hiçbirisi benimle ilgili değildir. Sağlık problemleri dışında bir konseri iptal edip sizi yarı yolda bırakmak 32 yıllık kariyerimin en büyük korkusudur,” diyen Erener, hayranlarından özür diledi ve yeni konserlerde buluşma sözü verdi.

Sertab Erener, açıklamasında dinleyicilerine anlayışları için teşekkür ederek, “Pek yakında sizinle başka konserlerde buluşmak heyecanı ile. Sizi çok seviyorum,” dedi.