Ünlü şarkıcı Sertab Erener, dün akşamki konserinde sokak hayvanları yasasına yönelik eleştirilerini sahneden duyurdu.

Sertab Erener, önceki gece verdiği konserde sokak hayvanları yasasını eleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Sahneye Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk'ü davet eden Erener, yasayı sert bir dille eleştirdi ve bu yasanın çalışmayacağını belirtti.

"Bu yasa çalışmayacak"

Sertab Erener, konserinin ortasında sahneye Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk'ü çağırarak, sokak hayvanları yasası hakkında görüşlerini paylaştı. "Bu yasa çalışmayacak" diyen Erener, sokak hayvanlarının korunması konusunda daha etkili çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.

Erener, konuşmasında sokak hayvanlarının zor durumda olduğunu ve mevcut yasa ile bu durumun daha da kötüye gideceğini belirtti. "Uykusuz geceler bizi bekliyor" ifadesiyle, yasaya karşı olan endişelerini dile getirdi.

Kurtaran Ev Derneği Başkanı Onur Boltürk de sahnede yaptığı konuşmada, yasaya karşı olduklarını ve sokak hayvanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Boltürk, sokak hayvanları için daha adil ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğini belirtti.

Sertab Erener'in bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok hayvansever ve aktivist, Erener'in görüşlerine destek verdi ve yasa karşıtı kampanyalara katılma çağrısında bulundu.