59 yaşındaki Sertab Erener, Haziran ayında gerçekleştirmeyi planladığı bazı konserleri iptal etti. Bu durum, hayranları arasında merak ve endişe uyandırdı. Ünlü sanatçı, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan döndüğünden beri sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle konserlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Instagram hesabından hayranlarına seslenen Erener, "İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır talihsiz sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte haziran konserlerinin bazılarını ileri tarihlere, bazılarını ise iptal etmek zorunda kaldım. Ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Ciddi nedenim olmasa konseri iptal etmezdim"

Sağlık sorunlarının ciddiyetine rağmen detaylara girmek istemediğini belirten Sertab Erener, artık kendini iyi hissettiğini ve sahneye dönmeye hazır olduğunu söyledi. "Detaya girmeden söyleyeyim ama ciddi bir nedenim olmasaydı inanın ne olursa olsun konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum" dedi.

Sahneye dönüş müjdesi

Sertab Erener, 5 Temmuz'da sahnelere geri döneceğini ve yeni şarkısı "Bi Polar" ile birlikte en sevilen şarkılarını seslendireceğini duyurdu. "Çok yakında 5 Temmuz'da dinleyeceğiniz yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere" şeklinde konuşarak hayranlarına müjde verdi.