Sevilen sanatçı Sertab Erener, merakla beklenen yeni albümünün çıkış şarkısı 'Bi Polar'ın 53 saniyelik bir bölümünü dinleyicileriyle buluşturmuştu. YouTube üzerinden yayınlanan bu kısa parça, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Erener, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğünden beri sağlık sorunları yaşadığını ifade etmişti.

"İsveç'teki Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinden döndüğüm günden bugüne yani bir aydır sağlık sorunlarıyla boğuşuyordum. Maalesef bu süreçte konserlerin bazılarını ileri tarihlere, bazılarınıysa iptal etmek zorunda kaldım. Ciddi bir nedenim olmasaydı konser iptal etmezdim. Şimdi çok şükür artık kendimi iyi hissediyorum ve sizlerle konserlerde buluşacağımız için çok mutluyum," şeklinde konuştu.

'Bi Polar' dinleycileri ile buluştu

Erener'in yeni şarkısı 'Bi Polar' bu gece itibariyle dinleyicileri ile buluştu. Sağlık sorunlarını geride bırakan sanatçı, "Yeni şarkı 'Bi Polar' ve en sevdiğiniz şarkılarla sahnede buluşmak üzere," diyerek hayranlarına müjde verdi.