Sertifika almak, günümüzde birçok alanda bilgi ve becerilerinizi geliştirmek ve belgelendirmek için oldukça önemli bir araç haline geldi.

Sertifika almadan önce neleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor?

Hedeflerinizi belirleyin

Hangi alanda bilgi ve becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz? Sertifika, bu hedeflere ulaşmanıza nasıl yardımcı olacak?

Araştırma yapın

Farklı kurumlar tarafından sunulan çeşitli sertifika programları mevcuttur. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun programı seçmek için araştırma yapmanız önemlidir.

Sertifikanın tanınırlığını ve geçerliliğini kontrol edin

Aldığınız sertifikanın sektörde tanınmış ve kabul görmüş bir kurum tarafından verilmiş olması önemlidir.

Programın içeriğini inceleyin

Sertifika programı, geliştirmek istediğiniz becerileri ve bilgileri kapsıyor mu? Programın müfredatı güncel ve sektördeki gelişmelerle uyumlu mu?

Eğitimcilerin ve eğitmenlerin deneyimini kontrol edin

Programı kimler veriyor? Eğitmenler alanında uzman ve deneyimli kişiler mi?

Sertifika nelerden alınabilir?

Sertifika alabileceğiniz birçok farklı kurum ve platform bulunuyor.

Üniversiteler: Birçok üniversite, çeşitli konularda sertifika programları sunmaktadır. Bu programlar genellikle daha kapsamlı ve detaylıdır ve akademik bir geçerliliğe sahiptir.

Özel eğitim kurumları: Özel eğitim kurumları, iş dünyasına yönelik pratik becerilere odaklanan sertifika programları sunmaktadır.

Online kurs platformları: Udemy, Coursera ve edX gibi online kurs platformlarında da birçok farklı konuda sertifika programı bulabilirsiniz.

Sivil toplum kuruluşları: Bazı sivil toplum kuruluşları da belirli konularda sertifika programları düzenlemektedir.

Meslek odaları: Meslek odaları, üyelerine yönelik sertifika programları sunarak mesleki gelişimlerini desteklemektedir.

Sertifikalar nerede kullanılabilir ve nerede işe yarar?

Sertifikalar, işverenlere belirli bir alanda bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu gösterir. Bu da size iş başvurularında avantaj sağlayabilir. Mevcut işinizde terfi etmenize veya yeni sorumluluklar almanıza yardımcı olabilir. Yeni bir alanda bilgi ve beceri edinmenize ve bu alanda iş bulmanıza yardımcı olabilir. Sahip olduğunuz bilgi ve becerileri belgelemenin resmi bir yoludur. Bu, özellikle freelance veya proje bazlı çalışanlar için faydalı olabilir. Yeni şeyler öğrenmenize ve kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.

Sertifika alabileceğiniz birçok site ve platform bulunmaktadır.

İşte bunlardan en popüler olanları!

Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları: https://esertifika.anadolu.edu.tr/

İstanbul İşletme Enstitüsü e-Sertifika Programları: https://www.iienstitu.com/

Boğaziçi Enstitüsü: https://istanbulbogazicienstitu.com/

ODTÜ Bilgeİş: https://bilgeis.net/

Geleceği Yazanlar: https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/soru/sertifika-goruntuleme

Global Enstitü: https://globalenstitu.com/

Udemy: https://www.udemy.com/

Coursera: https://www.coursera.org/

edX: https://www.edx.org/

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/

LinkedIn Learning: https://www.linkedin.com/learning

Türk Eğitim Derneği: https://ted.org.tr/

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: https://tegv.org/

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: https://www.tobb.org.tr/

Türkiye Barolar Birliği: https://www.tbb.org.tr/

Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği: http://www.tmmob.org.tr/