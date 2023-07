Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci çalışmasını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Basına ve taraftara açık olarak gerçekleştirilen çalışma öncesinde teknik direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirten Çetin, "Yoğun şekilde çalışıyoruz. Biraz geç başladık. Ama bu arayı telafi edeceğiz inşallah. Şu anda da bir sıkıntı yok, çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Biz hocalar olarak biraz kafamız yoğun. Hem transferlere odaklandık, hem antrenmanlara. Biraz zorlanıyoruz bu konuda. Ama dediğim gibi şu an sıkıntılı bir durum yok. Gayet iyi gidiyor. İnşallah Erzurum kampına gidene kadar takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. İnşallah o döneme kadar sakatlık vermeyiz" diye konuştu.



"EKSİK MEVKİLER İÇİN OYUNCULARI ARAMIZA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Servet Çetin, "Bu konuda da yoğun şekilde çalışıyoruz. Antrenman bitiyor, hemen oyuncu izliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, akabinde uyuyana kadar oyuncu izliyoruz. Havuz gerçekten çok dar. Herkes o havuzdan oyuncu çalışıyor. Biz de nitekim öyle. İyi oyuncuları bulmaya, takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama şu an net bir şey yok. Beğendiğimiz oyuncular çıkıyor ama tabii ki maddi boyutu, işte oyuncuların ailevi yapısı, şehir tercihleri gibi bazen sorunlarla karşılaşıyoruz. Ama şu an netleşen gerçekten bir şey yok. Var gücümüzle bir an önce eksik mevkilerdeki oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda mevkilerimiz 6 numara, 8 numara, stoper ve forvette oyunculara bakıyoruz. Çünkü o bölgelerde eksiklerimiz açık. O yüzden başkanımız, yönetimimizle bu konuda arayışımız hızla devam ediyor" şeklinde konuştu.



"ŞU AN TAKIMDAN AYRILACAK OYUNCU YOK"

Takımdan ayrılacaklar konusunda henüz bir kararlarının bulunmadığını belirten Çetin, "Yatabare'nin sözleşmesi bitti zaten. Sözleşmesi biten oyuncular var. Şu anda onlarla ilgili bir istişaremiz olmadı. Ama dediğimiz gibi şu an sözleşmesi devam eden oyuncularla başladı çalışmaya. Hedefimiz şu eksik mevkileri bulup sonra bakacağız bu konulara gerçekten. Çünkü aciliyeti olan konumuz bu mevkiler. Şu an takımdan ayrılacak oyuncular yok. Tabii ki oyunculardan belki bize öyle bir şey gelir, o zaman değerlendiririz ama şu an sözleşmesi devam eden oyunculardan Ahmet Musa'nın dışında herkes burada zaten. Çalışmalara devam ediyoruz. Kulübün sözleşmeli oyuncuları. Şu ana kadar bize gelen bir şey yok. Olursa da sizinle paylaşırız zaten" dedi.



"PELKAS'LA ALAKALI BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Pelkas'la ilgili çıkan transfer söylentilerine de değinen Servet Çetin, "Şu an öyle bir görüşme yok ama sürekli söyleniyor, yazılıyordu basında. Yani Pelkas iyi oyuncu. Onu herkes ister ama yani tabii onun bütçesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani normalde gerçekten her hoca takımında görmek ister ama şu an öyle bir Pelkas'la alakalı bir gündemimiz yok" diye konuştu.



"YETENEKLİ GENÇLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Takımın alt yapısından yetişen yetenekli oyuncuları da çalışmalara dahil ettiklerini ifade eden Çetin, "Şu an antrenmanda bize katılan arkadaşlar var o ekipten. Onun dışında katılan arkadaşlarımız da var. Onları da değerlendireceğiz. Maçlarda şans vereceğiz. İnşallah faydalanabileceğimiz oyuncular çıkar. Kesinlikle gençlere önem vereceğiz ama en büyük sıkıntıları bu pandemi döneminde bu grubun iki sene boş geçirmesi, yetenek olarak gerçekten çok iyiler. Biraz fiziki anlamda biraz sıkıntılar var. İnşallah biz de elimizden geldiğince o sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Çok yetenekli oyuncularımız var. Yeter ki formayı hak etsinler. Yani oynayabilecek kapasiteleri olsun biz formayı veririz. Yeter ki o özveriyi, o özgüveni bize versinler" dedi.



İkinci etap kampını Erzurum'da yapacaklarını vurgulayan Çetin, "Hazırlık maçlarının da hemen hemen bir tane maçın dışında günleri belli, saatleri ayarlamaya çalışıyoruz. Programımızda şu anda bir aksilik yok" diye konuştu.