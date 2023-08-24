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Ahıra giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti

Ahıra giren kurtlar 16 kuzuyu telef etti

Kaza , saat 09.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi Altınova Bulvarı’nda meydana geldi. Aksu-Konyaaltı güzergahında çalışan 07 AAU 401 plakalı halk otobüsü nün şoförü Serkan Kutlu (34), durağın önündeki cebe girmeden cadde üzerinde aracı durdurdu. Bu sırada havalimanı istikametinden kent merkezine doğru giden Kazım Gölcü'nün (51) kullandığı 07 ABV 738 plakalı servis minibüsü, otobüse arkadan çarptı. Kazada, otobüs yolcularından Zeynep Koçak (71), Hatice Çetintürk (45) ve Özlem Ünsa (44) ile servis minibüsü şoförü Kazım Gölcü yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.