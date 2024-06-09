2013 yılında Ankara Ses olarak yeniden yayın hayatına başlayan Ses Dergisi kapak yüzü yarışması 40 yıl aradan sonra bir kez daha başlıyor.ANKARA (İGFA) - Aktüel Magazin Life Ankara Ses dergilerinin İnternetaktüel.com haber portalının Aktüel News TV kanalının sahibi ve Serbest Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Serap Turgut’un yönetiminde Turgut Medya’nın yarışma koordinatörü Gülderin Filiz ile Ankara Temsilcisi Sergen Yılmaz yoğun çalışmalarını titizlikle sürüyor.

Türk sanat, sinema, moda ve müzik dünyasının önemli dergilerinden biri olan Ses, 40 yıl aradan sonra kapak güzeli seçme geleneğini geri getiriyor. 1956 yılında yayımlanmaya başlayan ve birçok ünlünün tanınmasına vesile olan Ses dergisi, 2013 yılında Ankara Ses olarak yeniden yayın hayatına başlamıştı. Şimdi ise, uzun bir aradan sonra kapak yüzü yarışmasını tekrar düzenleyerek okuyucularına nostaljik bir heyecan yaşatmaya hazırlanıyor.

GENÇ YETENEKLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Ses dergisi, geçmişte olduğu gibi, bu yıl da genç yeteneklere ve güzelliklere fırsat tanımaya devam ediyor. Yarışma, Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve birçok genç kız, derginin kapağında yer alabilmek için başvuruda bulunuyor.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA

Yarışmanın jüri koltuğunda, Türk sinemasının ve moda dünyasının tanınmış isimleri yer bulacak. Jüri üyeleri, güzellik, zarafet ve yetenek gibi kriterlere göre değerlendirme yapacaklar. Finale kalan adaylar, Ses dergisinin düzenleyeceği özel bir geceyle taçlandırılacak ve kazanan, derginin özel sayısının kapağında yer almaya hak kazanacak.

Ses dergisi bu hamlesi ile, hem derginin prestijini yükseltiyor hem de genç yeteneklere yeni kapılar aralıyor. 40 yıl aradan sonra yeniden canlandırılan bu gelenekle, Ses dergisi, kültürel mirasına ve Türkiye’deki magazin dünyasına katkısını bir kez daha gözler önüne seriyor.