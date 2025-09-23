Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sırasında mikrofonunun kapandığını belirtti. Erdoğan, İsrail’in Gazze'deki soykırımına karşı tepkisini dile getirirken, sesinin kesilmesi sosyal medyada “sabotaj” olarak değerlendirildi.

Erdoğan konuşmasını tamamlayamadan mikrofonu kapatıldı

Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi konulu konferans sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filistin halkına destek ve Gazze’deki insan hakları ihlalleri konusunda sert mesajlar verdi. Ancak, konuşması sırasında mikrofonu kesildi ve Erdoğan, sözlerini tamamlayamadan sesi kesildi.

Konuşma sırasında yaşanan bu kesinti, sosyal medya kullanıcıları tarafından “sabotaj” olarak nitelendirildi. Erdoğan’ın sesi kesildikten sonra, bazı kullanıcılar yaşanan olayı kasten yapıldığını ve Türk hükümetine karşı bir engelleme olarak gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaşanan duruma dair yazılı açıklama yaptı ve mikrofonun kapanmasının sebeplerini şu şekilde açıkladı:

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi' başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ın usullerine göre, Devlet ve Hükümet Başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır.”

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda her zaman olduğu gibi en üst düzeyde temsil edilmeye devam edeceği vurgulandı.