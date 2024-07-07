Gemlik Belediyesi'nin ortak olduğu "Sesimi duyan var mı" adlı Erasmus Projesi, afet yönetimi ve farkındalık eğitimleriyle gençlere ilham vermeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - "Sesimi duyan var mı" Erasmus projesi katılımcıları Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı Şükrü Deviren'i ziyaret etti.

Proje koordinatörü Birol Kartı'nın öncülüğünde yürütülen ve koordinatör yardımcılığını Ahmet Gültekin’in ve Türkiye takım liderliğini Mehmet Karayavuz’un yaptığı önemli projede, doğal afetler konusunda bilgilendirilen gençlik liderleri, çalıştay sonunda Gemlik'e katma değer sağlayacak raporlar hazırladı.

Projeye katılan İtalya, Makedonya, Slovakya, Bosna Hersek ve Türkiye'den genç katılımcılar yer aldı ve uluslararası işbirliği sayesinde önemli bilgiler ve deneyimler paylaşıldı.