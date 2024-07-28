İki aydır yoğun bakımda tedavi gören Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü seslendirme sanatçısı, özellikle Nicolas Cage filmlerindeki sesiyle hafızalara kazındı.

Uğur Taşdemir'in yaşamı ve kariyeri

Seslendirme Dünyasının İkonik İsmi

Uğur Taşdemir, 20 Ekim 1965'te Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra tiyatroya yöneldi. Deneysel Sanatlar Merkezi ve Masal Gerçek Tiyatrosu gibi topluluklarda sahne aldı. 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Nicolas Cage'in Türkçe Sesi

Taşdemir, seslendirme dünyasında Nicolas Cage'in filmlerindeki sesiyle tanındı. "Halka", "Filinta", "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi yapımlarda da yer aldı. Özellikle Nicolas Cage'in 50'den fazla filminde seslendirme yaparak büyük beğeni topladı.

Vefat ve anma

Oyuncular Sendikası'ndan Duyuru

Oyuncular Sendikası, Taşdemir'in vefatını duyurdu: "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun."

Cenaze Töreni

Uğur Taşdemir’in cenazesi, 30 Temmuz Salı günü öğle namazını müteakiben Moda Camii’nden kaldırılacak ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek.

Unutulmaz Seslendirmeler

Film ve Dizilerdeki Rolleri

"Varsayalım...?" (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

"Squid Game" (2021) - Sang-Hun

"Better Call Saul" (Saul Goodman) (2015-2022)

"BoJack Horseman" (2014-2020) - BoJack

Öne Çıkan Filmler

"Karayip Korsanları" serisi - Will Turner

"Elm Sokağı Kabusu" serisi - Freddy Krueger

Tiyatro ve Diğer Çalışmalar

Taşdemir, amatör tiyatrodan başlayarak Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu ve Şehir Tiyatrosu gibi birçok sahnede yer aldı. Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde de performans sergiledi.