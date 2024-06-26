İSTANBUL (AA) - Setur Duty Free, 2023 cirosunu yaklaşık yüzde 40 artırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Duty Free'nin söz konusu başarısında pazarlama, ürün gamı, müşteri deneyimi ve mağaza mimarisinde atılan stratejik adımları etkili oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 35 artıran şirketin parfüm, kozmetik, butik, aksesuar ve gıda kategorilerinin 2022 yılına kıyasla yüzde 98 oranında büyümesi de finansal başarısına katkıda bulundu.

Setur Duty Free, geçen yıl sektörel açılımlarına da yenilerini ekledi. Yurt dışındaki ilk yatırımına imza atan şirket, Almanya'nın en işlek havalimanları arasında bulunan Köln-Bonn Havalimanı'ndaki Duty Free mağazasını 1 Haziran 2023 itibarıyla faaliyete geçirerek, müşteri deneyimini ön planda tutan yenilikçi mağaza uygulamaları ile uluslararası arenaya oldukça güçlü bir giriş yaptı.







