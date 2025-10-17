CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bugün yapılacak CHP İzmir İl Kongresi’ne katılmayacağını duyurdu. Kılıç, Genel Merkez’in Çağatay Güç kararı üzerinden sürecin yönetimini eleştirerek, “Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim” ifadelerini kullandı.

İl kongresi öncesi tartışmalar büyüyor

CHP İzmir İl Kongresi, bugün saat 17.30’da Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede, daha önce kooperatif davası nedeniyle tutuklanıp ev hapsiyle tahliye edilen mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tek aday olarak yarışması bekleniyordu. Ancak CHP Genel Merkezi’nin son dakika kararıyla Çağatay Güç’ün aday gösterilmesi, parti içinde tartışmalara yol açtı.

Kılıç’tan genel merkeze eleştiri

Genel Merkez’in bu kararı, parti içinde farklı tepkilere neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kongreye katılmayacağını duyurdu. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“1999 yılından bu yana her il kongresine katılan biri olarak bugün gerçekleşecek il kongremize katılmayacağımı belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi’nin amiral gemisi olan İzmir’de emeğin ve mücadelenin karşılık bulamadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ancak bugün ne yazık ki emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor.”

Kılıç açıklamasını, “Affedin! Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim” sözleriyle tamamladı.

Parti içi demokrasi tartışması yeniden alevlendi

İzmir’de yaşanan bu gelişme, CHP içinde parti içi demokrasi ve karar alma süreçleri tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Parti kulislerinde, Genel Merkez’in İzmir örgütü üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde daha da sorgulanabileceği konuşuluyor.