CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünü Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, üniversite rektörlüğü tarafından güvenlik görevlilerinin ihmali veya zafiyetini araştıran bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

İnceleme başlatıldı, Ancak sorular yanıt bekliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Rojin Kabaiş’in ölümüne dair güvenlik birimlerinin bir sorumluluğu olup olmadığını araştıran bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Ancak, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, incelemenin neden hala tamamlanmadığını sorguladı. Kılıç, “İnceleme bir an önce bitirilmeli ve sorumlular hesap vermelidir. Aksi takdirde, öğrencilerimizin güvenliği hakkında konuşamayız” ifadelerini kullandı.

Kamuoyu ve aile vicdanı tatmin olmadı

Rojin Kabaiş’in ölümünün ardından, olayın “intihar” olarak değerlendirilmeye çalışıldığını belirten Kılıç, bu durumun ne ailenin ne de kamuoyunun vicdanını tatmin ettiğini söyledi. Kılıç, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini vurguladı ve kamuoyunun sorularına yanıt verilmesini talep etti.