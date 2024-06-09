Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan Parkı’na sevdiklerinin adını yaşatmak için fidan dikti. Çocuklar, büyük bir titizlikle toprakla buluşturdukları fidanlara sevdikleri ya da sevip kaybettikleri insanların isimlerini yazdı.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı’da çocukların Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdiği “Koca Çınarlardan Torunlarına Bir Fidan Bir Nefes” etkinliği, yürekleri ısıttı. Hazırlanan fidanlar; büyük yüreklerin küçük ellerinde yeşerdi. Kalealtında bulunan Necmettin Erbakan Parkı’nın boş alanlarına dikilen fidanlara ilk suyunu yine çocuklar verdi. Fidanların ise daha çok anneannelerinin, babaannelerinin ve dedelerinin isimleri süsledi.

Çocuklar Baba Esen’i ve Depremzedeleri Unutmadı

Çocuk Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e de güzel bir jest yaptı. Çocuklar, diktikleri bir fidana Başkan Esen’in merhum babası Sami Esen’in ismini verdi. Çocuklardan bazıları da 6 Şubat depreminde yitirdikleri sevdiklerinin isimlerini fidanlarda yaşattı.