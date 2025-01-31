Hayırlı Cumalar mesajları, Müslümanlar için haftanın en mübarek günü olan Cuma günü boyunca sevdiklerimize gönderebileceğimiz anlamlı ve dua dolu mesajlardır. Cuma, sadece dini bir anlam taşımakla kalmaz, aynı zamanda insanların birbirlerine olan sevgisini ve hayır dualarını iletmeleri için de güzel bir fırsattır. Bu özel günde sevdiklerinize ‘Hayırlı Cumalar’ dilemek, onlara huzur ve sağlık temenni etmek, ruhsal bağları güçlendiren bir anlam taşır. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı ve içten Hayırlı Cumalar mesajları, resimli, ayetli Cuma mesajları…

Cuma günü okunacak dualar

Cuma günü İslam dinindeki kutsal anlardan biri olarak kabul edilir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar kazandırdığı söylenir. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır.

Cuma vakti saatinde okunacak dualar: Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. -”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”

Cuma namazından sonra okunacak dua: -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. (Bu duayı edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.)

Cuma gününün önemi

Cum‘a (cumua, cumaa) “toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki cem‘ kökünden isimdir. Cem‘ masdarı ve birçok türevi muhtelif âyetlerde (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “cmʿa” md.), cum‘a ise kendi adıyla anılan sûrede geçmektedir (el-Cum‘a 62/9). Cum‘a çeşitli hükümleri bakımından birçok hadiste de yer alıyor.

Hz. Peygamber, “Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır” (Müslim, “Cumʿa”, 18) sözüyle bu günün özelliğini dile getirmiştir. Allah’ın cennette cuma gününe tekabül eden ve “yevmü’l-mezîd” denilen günde kullarına kendisini ziyaret fırsatı vereceğini, bunun için onlara tecelli edeceğini bildirmiş (İbn Kayyim el-Cevziyye, I, 369-372, 408-410), başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icabet saati) bulunduğunu haber vermiştir. İcabet saatinin zevalden itibaren namazın başlamasına, imamın minbere çıkmasından namazın başlamasına veya bitimine ya da ezandan itibaren namazın eda edilmesine kadar devam ettiği, ayrıca fecir ile güneşin doğuşu, ikindi namazı ile güneşin batışı arasında olduğu şeklinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.