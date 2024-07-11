Apple TV+'ın beğenilen bilimkurgu dizisi Severance, 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaklaşık üç yıllık bir aranın ardından yayınlanacak olan yeni sezonun ilk fragmanı paylaşıldı. Dan Erickson’ın yaratıcısı olduğu dizi, Lumon Industries adlı gizemli bir şirkette çalışan ve iş hayatlarıyla özel hayatlarını birbirinden ayırmak için "severance" adı verilen bir prosedüre tabi tutulan çalışanların hikâyesini anlatıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi, eleştirmenlerden övgü almıştı.

Fragman ve Yeni Karakterler

2.sezon fragmanında, Mark (Adam Scott) ve Helly (Britt Lower) dahil olmak üzere tüm "innie"lerin o ürkütücü asansörde işe geri döndükleri görülüyor. Fragmanın sonunda, Game of Thrones’un yıldızı Gwendoline Christie’nin canlandırdığı yeni bir karakter, Mark ve Helly’yi “Gitmeliydiniz” diyerek uyarıyor.

Yeni İsimler ve Hikaye Gelişmeleri

Severance’ın 2. sezonunda, ilk sezonda tanınan oyuncu kadrosu geri dönüyor. Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken ve Patricia Arquette gibi isimler yeni sezonda da yer alacak. Bunun yanı sıra, Sarah Bock, Gwendoline Christie, Bob Balaban ve Merritt Wever gibi yeni isimler de kadroya dahil oldu.

Yaratıcı Ekibin Açıklamaları

Dizinin yaratıcısı ve yönetici yapımcısı Dan Erickson, ikinci sezonun daha derin ve karanlık olacağını ima ederek, “Karakterlerimizin karşılaşacağı zorluklara hazır olun,” dedi. Yönetmen ve yönetici yapımcı Ben Stiller ise, “İlk sezonda attığımız temellerin üzerine inşa etmek için sabırsızlanıyoruz. İzleyicilerimizi şaşırtacak ve heyecanlandıracak yeni hikayeler anlatacağız,” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi ve Bölümler

Severance 2. sezon, 17 Ocak 2025'te başlayacak ve final bölümü 21 Mart 2025'te yayınlanacak. Yeni sezon toplamda 10 bölümden oluşacak ve her cuma bir bölüm yayınlanacak. İlk sezonuyla Emmy ve Altın Küre dahil birçok ödüle aday gösterilen ve iki Writers Guild ödülü kazanan dizi, yeni sezonda da büyük ilgi görmesi bekleniyor. (The Hollywood Reporter)