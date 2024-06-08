Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, sevgi ve değer verme konusundaki önemli bilgileri paylaştı.

Sevgi eksikliği ve bağlanma sorunları, psikolojik sağlığı uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Ancak bu zorlukları aşmak mümkündür. Güvenli bağlanma modellerinin geliştirilmesi, hem bireysel psikolojik sağlık hem de ilişkisel başarı için hayati önem taşır. Çocuklara sevgi ve destek göstermek, sağlıklı bireylerin ve ilişkilerin oluşmasına katkı sağlar.

Kendinizi dinleyin ve anlayın

Günlük Tutun: Duygu ve düşüncelerinizi yazmak, kendinizi daha iyi anlamanızı sağlar. Bu, neye değer verdiğinizi ve sevdiklerinize nasıl daha iyi yaklaşabileceğinizi keşfetmenize yardımcı olur.

Meditasyon ve Farkındalık Pratikleri: Günlük meditasyon ve farkındalık egzersizleri, duygusal dengeyi sağlar ve empati yeteneğinizi artırır.

Empatinizi geliştirin

Empati Egzersizleri: Başkalarının duygularını anlamaya çalışın. Farklı perspektifleri dinlemek ve empatik iletişim becerilerinizi geliştirmek için mükemmel bir yoldur.

Rol Değişimi: Bir başkasının yerine kendinizi koyarak, onların duygularını ve bakış açılarını daha iyi anlayabilirsiniz.

İletişim becerilerinizi güçlendirin

Aktif Dinleme: Karşılıklı değer vermenin önemli bir parçası, aktif dinlemektir. Karşınızdaki kişiye tam dikkatinizi verin ve söylediklerini gerçekten anlamaya çalışın.

Açık ve Dürüst İletişim: Düşüncelerinizi ve duygularınızı açık ve dürüst bir şekilde ifade edin. Bu, ilişkilerde güven ve saygıyı artırır.

Karşılıklı değer vermeyi pratik edin

Küçük Jestler: Sevdiklerinize değer verdiğinizi gösteren küçük jestler yapın. Bu, bir teşekkür notu yazmak veya onların sevdiği bir şeyi paylaşmak olabilir.

Zaman Ayırmak: Kaliteli zaman geçirmek, değer verdiğinizi göstermenin önemli bir yoludur. Birlikte yapılabilecek aktiviteler planlayın ve bu zamanı değerli kılın.

Şükran pratikleri

Şükran Günlüğü: Günlük hayatınızdaki iyi şeyler için şükranınızı ifade edin. Bu, pozitif duyguları artırır ve ilişkilerde daha fazla değer vermenize yardımcı olur.

Şükran Paylaşımı: Sevdiklerinize onlar için ne kadar minnettar olduğunuzu düzenli olarak ifade edin. Bu, ilişkinizi güçlendirir ve karşılıklı değer duygusunu pekiştirir.

Uzman Klinik Psikolog Aslı Kanizi, "Sevgi ve değer verme kapasitelerinizi geliştirmek, ilişkilerinizde derin ve anlamlı bağlar kurmanıza yardımcı olabilir. Yukarıdaki pratik öneriler, bu yolculukta sizin için bir başlangıç noktası olabilir. Unutmayın, sevgi ve değer vermek, sürekli bir öğrenme ve uygulama sürecidir. Kendinize ve sevdiklerinize karşı sabırlı ve anlayışlı olun" dedi.