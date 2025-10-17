Muğla'nın Menteşe ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz’ı üzerine benzin döküp ateşe vererek öldüren Hasan Bulut, kadına karşı kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla’da korkunç cinayet

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 19 Mayıs 2024 akşamı, Düğerek Mahallesi’nde yaşanan olayda oto elektrikçisi Hasan Bulut (45), dini nikahla birlikte yaşadığı Hanife Yılmaz (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında bulunan benzini Yılmaz’ın üzerine döküp ateşe verdi. Kadının çığlıklarını duyan komşular, alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yanıklar alan Hanife Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım”

Olay sonrası gözaltına alınan Hasan Bulut tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, Bulut’un, Hanife Yılmaz’ın çocukları Halil A. ve Ceren A.’yı kimseye anlatmamaları için tehdit ettiği belirtildi.

“Sizi öldürürüm, annenize yaptığımı size de yaparım. Benim markete gittiğimi söyleyin, benim yaptığımı söylemeyin.”

İddianamede, sanığın ilk ifadesinde olay sırasında markette olduğunu söylediği, sonraki ifadesinde ise eşinin kendisini yaktığını iddia ettiği ancak çelişkili beyanlarda bulunduğu da yer aldı.

“Herhangi bir yara almamış olması hayatın olağan akışına aykırı”

Savcılık, sanığın yanında yanan bir kişiye müdahale ederken hiç yara almamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.

Deliller ışığında Bulut’un Hanife Yılmaz’ı yakarak öldürdüğü, eylemini canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın, kişide acıma duygusu olmaksızın, zevk alarak öldürme kastıyla hareket ettiği anlaşılmıştır. Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçunu işlemiştir.”

Dava 7. duruşmada karara bağlandı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 7’nci duruşmasına sanık Hasan Bulut SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Hanife Yılmaz’ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Bulut, “Beraatimi talep ediyorum” diyerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın kadına karşı kasten öldürme suçunu canavarca hisle işlediğine hükmederek indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.