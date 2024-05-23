İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı.

Duruşmada söz hakkı verilen Can Tunaboylu, "Annem ve babam sanatçı, ben de müzisyenim. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım. Kendisiyle 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı bir ilişkimiz oldu. Müşteki, Mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip gözümü morartmıştı. Şikayetçi oldum. Dava halen devam ediyor. Olay günü konserden çıktım, eve döndüğümüzde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kendimi korumaya çalıştım ama yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi" şeklinde savunma yaptı.

Tunaboylu, "Cinnet geçirerek bana saldırmaya başladı. Kendisine isteyerek vurmadım. Darbenin yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum. Kıskançlık seviyesi arttıkça bu noktaya gelindi. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medyada linç kampanyası başlattı. Mağdurum" ifadelerini kullandı.

Müşteki Aybike Çelik ise, "Bana karşı ilk şiddeti tekme ile gerçekleşti. Suratıma ve karnıma birçok kez darpta bulundu. Evdeki eşyalara da zarar veriyordu. Beraber yaşadığımız evin önünde de beni darp etti. Düştüm, kafamı yere çarptı. Dikiş atıldı. Ben de düştüğümü söyleyip şikayetçi olmadım. Yersiz bir kıskançlığım hiç olmadı. Olay günü bana yumruk attı. Daha önce tırnakları ile göğsüme bastırdı ve tırnaklarım kırıldı. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme, tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.