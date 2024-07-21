Bodrum Masalı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve kariyerine İngiltere'de devam eden Serel Yereli, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Oğul Avcı ile Türkiye'ye geldi. Yereli, 2011 yılında hayatını kaybeden babası Serdar Yereli'nin mezarını ziyaret ederek duygusal anlar yaşadı.

"Kocam babamla tanıştı"

Mezarlık ziyaretinde beyaz mini dekolteli bir elbise giyen Yereli, sevgilisiyle babasının mezarı başında poz verdi. Yereli, bu fotoğrafları "Kocam, babamla tanıştı" notuyla sosyal medyada paylaştı. Ancak bu paylaşım, takipçilerinin büyük tepkisini çekti.

Birçok kullanıcı, Serel Yereli'nin mezarlıkta böyle bir kıyafet giymesi ve bu anı sosyal medyada paylaşmasını saygısızlık olarak nitelendirdi. "Ölüye bile saygınız kalmamış" ve "Böyle anların paylaşımı yapılmaz" gibi yorumlarla Yereli'yi eleştirdiler.