Warner Bros Television, popüler dizi "Ted Lasso"nun 4. sezonu için harekete geçti. Deadline'ın haberine göre, stüdyo başta İngiltere'deki oyunculuk sendikası Equity'den opsiyonları satın aldı ve ardından SAG-AFTRA'daki Ted Lasso oyuncu kadrosu üyeleriyle görüşmelere geçecek.

Bu adımlar, Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent), Jeremy Swift (Leslie Higgins) gibi ana oyuncuların yanı sıra, dizinin ortak yaratıcıları ve yönetici yapımcıları Jason Sudeikis (Ted Lasso) ve Brendan Hunt (Coach Beard) ile Juno Temple (Keeley Jones) gibi isimlerin yeni sezon için anlaşmalarının yapılmasına olanak tanıyacak.

Oyuncu kadrosunun yeni anlaşmaları imzalaması halinde, Warner Bros. Television, "Ted Lasso"nun 4. sezonuna resmi olarak yeşil ışık yakabilir. Ancak, bu süreç bütçe onayı ve oyuncuların diğer projelerde yer alma durumlarına bağlı olarak ilerleyecek.

Ayrıca, bir yazar ekibi oluşturulmaya başlandı ve prodüksiyonun 2025'in başlarında başlaması hedefleniyor, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Bu gelişmeler, dizinin hayranları için heyecan verici bir bekleyişin habercisi.