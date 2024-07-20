Türk tiyatrosunun köklü isimlerinden Şener Kökkaya, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta sanatçı, uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasına önemli katkılar yapmıştı.

Şener Kökkaya, 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başladığı sanat hayatına, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nda devam etti. Pendik Tiyatrosu'nun kurucusu ve oyuncusu olarak Ankara'ya geçiş yaptıktan sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahne aldı ve sahne amirliği görevinde bulundu. TRT'de de "5 Dakika" programı ile geniş kitlelerce tanındı.

Sanatçı, tiyatro kariyerinin yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de başarılı performanslar sergiledi. 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Ayrıca yönetmenlik ve senaryo yazarlığı da yaparak sanat hayatını genişletti.

Şener Kökkaya, sanat hayatının yanı sıra Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda iki yıl oyunculuk dersleri verdi ve genç oyuncuların yetişmesine katkıda bulundu. Adana Devlet Tiyatrosu'nda da görev aldı ve Türk tiyatrosuna emeği geçen birçok sanatçı yetişmesine katkı sağladı.

Şener Kökkaya'nın vefatı, tiyatro ve sinema camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Meslektaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden duygularını dile getirerek sanat dünyasının büyük bir değerini kaybettiklerini belirttiler.