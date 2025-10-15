Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Sevilen Öğretmeni Bayram Aktaş Emekliye Ayrıldı

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının sevilen öğretmeni Bayram Aktaş, 43 yıllık meslek hayatının ardından öğretmenliğe veda etti.

9 Eylül 1982 tarihinde Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmenliğe başlayan Bayram Aktaş, uzun yıllar boyunca binlerce öğrenci yetiştirdi. Trabzon’daki görevinin ardından, 10 Ekim 1988 tarihinde Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne (bugünkü adıyla Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) atanan Aktaş, burada Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında öğretmenlik, dal şefliği ve alan şefliği görevlerinde bulundu.

15 Ekim 2025 tarihi itibariyle emekliye ayrılan Aktaş için öğrencileri ve meslektaşları duygusal bir uğurlama töreni düzenledi. Öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinin yoluna kırmızı halı sererek çiçeklerle sürpriz yaptı.

Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Bayram Aktaş’a eğitim camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi.