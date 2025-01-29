Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sık sık sosyal medya hesabında paylaştığı filtreli fotoğraflarla gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda filtreli fotoğraflarına yönelik eleştiriler artan ünlü isim, bu eleştiriler karşısında sinirlendi ve sert bir cevap verdi. Emre, “Meyve veren ağaç taşlanır” diyerek eleştirilerin ardındaki olumsuz duyguları ve insanların öfkesini vurguladı.

"Çok az filtre kullanıyorum"

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraftaki filtre nedeniyle gündem olan Sevim Emre, filtre kullanımıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ünlü isim, "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece bir program kullanıyorum" diyerek kendini savundu.

"İçlerinde hep bir öfke var"

Eleştirilerin devam etmesi üzerine sinirlenen Sevim Emre, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Bütün boş konuşanlara benim cevabım. Ben hayatımda hiç kimsenin paylaşımının altına çirkin yorum yapmadım, kimseyi incitmedim. Ben insan doğup insan kalabilmişim. İçlerinde hep bir öfke var ve şükürlü değiller. Bize saldırmaları da bu duygudan mahrum olmalarından ve mutsuzluklarından."