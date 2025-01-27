Sevinç’e Altın Kaşık

Sevinç Pastanesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin gastronomi alanındaki 34 yıllık en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği tarafından Four Seasons Hotel Sultanahmet’te düzenlenen törende 6. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’nde Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi dalında ödüle layık görüldü.

Sevinç Pastanesi’nin 2. Kuşak sahiplerinden Ömer Pelit, ödülünü Mutfak Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi-İş insanı Dilek Öztiryaki Urfalılar’ın elinden aldı.

Kazanılan ödülü tam anlamıyla hak etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Ömer Pelit, ödül mutluluğunu ikinci kuşağı oluşturan kardeşleri Metin, Necip, Sevinç ve Reyhan Pelit ile üçüncü kuşağın temsilcileri Burak Pelit, Doruk Pelit ve Ladin Şekerci ile paylaştı.

Amcası Metin Pelit’in zarif davranışının üçüncü kuşağın temsilcileri olarak çok mutlu ettiğini belirten Burak Pelit, İzmir’e kazandırdıkları ve kalitesiyle İzmirlilerin buluşma noktası olan Sevinç markasını ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden ikinci kuşağa yani evlatlarına devrettikleri için dedelerine, aynı çizgiyi koruyarak kendilerine sunan baba, amca ve halalarına teşekkür etti.

Pelit, “Biz de Burat, Doruk Pelit kardeşler ve kuzenimiz Ladin çiçekçi olarak Sevinç Pastanesi çizgisinden ödün vermeden bizlere verilmeye başlanan bayrağı daha yukarıya taşıyacak ve 7'den 77'e tüm İzmirlilerin Sevinç Pastanesi’ni yaşatacağız” dedi.