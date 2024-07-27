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Şevval İlayda Tarhan'ın madalya mücadelesi vereceği final yarın TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek. Milli sporcumuzun hedefi, finale kalan diğer sporcularla birlikte en iyi atışı yaparak madalya kazanmak olacak.

Paris'te bulunan Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde, Şevval İlayda Tarhan gösterdiği performansla dikkat çekti. 577 puan toplayarak 7. sırada yer alan Tarhan, bu sonuçla finalde yarışma hakkı elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 'nın ilk gününde kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde gerçekleştirilen elemelerde, milli atıcı Şevval İlayda Tarhan 577 puanla 7. sırada yer alarak finale yükseldi. Şevval İlayda Tarhan, yarın madalya için mücadele edecek.

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız ne zaman yarışacak?

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız ne zaman yarışacak?

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