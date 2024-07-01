Başarılı sanatçı Şevval Sam 11 Temmuz Perşembe günü Urla Dam ağaçlı sahnede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında çıkardığı yeni albümünde ikonik rock şarkı sözlerini ince sazda tınladığı şarkılarla çok konuşulan güzel sanatçı ‘’Müzik hep yeni kalır’’ sloganıyla bu kez Urla’da sahne alacak.

Müzisyen ve oyuncu Şevval Sam’ın rock ve alaturkayı kendi tarzıyla tek potada harmanladığı yeni albümü “Rock’ı Severiz” yayınlandığı ilk günden itibaren dinleyenlerin beğenisini topluyor.Kısa bir süre önce verdiği demeçte çalışma hakkında yaşadıklarını ve hissettiklerini anlatan başarılı müzisyen Şevval Sam albümü rock ve alaturka müziğin birleştiği sıra dışı bir albüm olarak tanımlıyor.

Şevval Sam; “En sevdiğim rock şarkıları kendi adıma aşina olduğum alaturka tarzda deneyimlemek istedim. Türk insanı olarak alıştığımız bildiğimiz bazı sesler var. Mesela bas ya da davul sesi duymayı alışkınız. Yani bu, bir açıdan bizim konfor alanımız.

Bu albümde ise sadece ince saz tabir edilen kanun, keman ve klarnet ve ritim ile düzenlenmiş bambaşka bir anlayış var. Biz bu formatta dinleyiciye yeni bir konfor alanı vadediyoruz. Çünkü iyi bir şarkı hangi forma girerse girsin özünden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmez. Bunlar çok güçlü ve ikonik şarkılar. O şarkıları hepimizin aşina olduğu alaturka formunda deneyimleme fikri beni çok heyecanlandırdı. Fazla yorum yapmadan, şarkıların sadece içine girip dokunmak ve çıkmak istedim. Bu benim için de son derece keyifli bir keşif yolculuğuydu diyebilirim” diye konuştu.