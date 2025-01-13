Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde 2020 yılında açılan Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, son 3 yıldır olduğu gibi 2024’te de Kuşadalı çocukların gözdesi oldu. Düzenlediği eğitici ve öğretici atölye çalışmalarının yanı sıra ev sahipliği yaptığı etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirmesine katkı sunan SEYAKMER’i geçtiğimiz sene 8 bin 901 çocuk ziyaret etti.

Kuşadası Belediyesi’nin Başkan Ömer Günel’in girişimiyle kültür ve eğitim alanında yaptığı en önemli yatırımlardan biri olan SEYAKMER, sunduğu konforlu ders çalışma ortamı ve düzenlediği eğitici ve öğretici atölyelerle, 2024 yılında da öğrencilerin vazgeçilmez adresi oldu. Geçen sene boyunca 76 etkinliğe ev sahipliği yapan, üye sayısını 2 bin 866’ya, basılı kitap sayısını da 10 bin 41’e yükselten SEYAKMER, geride kalan yılda 8 bin 901 öğrenciyi ağırladı. Kurulduğu günden bu yana bünyesinde bulundurduğu 35 farklı kategorideki 25 binin üzerinde dijital yayınla öğrencilerin doğru bilgiye kısa süre içerisinde ulaşmasını sağlayan SEYAKMER, kentin eğitim hayatına önemli katkı sundu.

Çocuklara edebiyat sevgisi kazandırdı

Okullarla koordineli bir şekilde çalışan SEYAKMER’de öğrenciler, ‘yaparak-yaşayarak öğreniyorum etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen keçe, punch ve seramik gibi atölye çalışmaları aracılığıyla 2024 yılında el becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla çalışan SEYAKMER, ayrıca yıl boyunca birbirinden değerli çocuk kitabı yazarlarını da konuk ederek öğrencilerin erken yaşta edebiyata ilgi duymalarını sağladı.

Dijital uygulama ile kitaplara kolay ulaşım

SEYAKMER, sahip olduğu mobil uygulama aracılığıyla basılı kitap dışında Kuşadası’nda ikamet eden ve kente turizm amaçlı gelen çocuklar için 35 binin üzerinde dijital kitap ve yayına ulaşma olanağı sunuyor. Okuyucular tarafından IOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilerek aktif hale getirilebilen uygulama, Kuşadası’nda ikamet edenlere süresiz kullanma olanağı veriyor. Şehir dışından gelen misafir kullanıcılar ise Kuşadası sınırları dışına çıktıktan sonra 7 gün daha hizmetten yararlanabiliyor.