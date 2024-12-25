Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi ve yapı kullanılmaz hale geldi.

Olay, Hayriye A.’ya ait tek katlı evde yaşandı. İddiaya göre, Hayriye A.’nın 3 yaşındaki torunu çakmakla oynarken bir örtüyü tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine, Hayriye A. torununu alarak hızla dışarı çıktı.

Muğla 'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde meydana gelen yangın , 3 yaşındaki bir çocuğun çakmak la oynarken örtüyü tutuşturmasıyla başladı. Yangın kısa sürede büyürken, ev büyük çapta hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.