Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer ilçesinde yaptığı ziyaretler ve incelemeler sırasında, göreve geldikleri günden bu yana siyasi parti ayrımı yapmadan çalıştıklarını vurguladı. Belediyenin kapılarının tüm kurumlara ve vatandaşlara açık olduğunu belirterek, işbirliği ve kucaklayıcı bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

Başkan Aras'ın Seydikemer ziyaretinde, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ile birlikte Seydikemer İlçe Başkanlığı, Kaymakamlık, Belediye, Süt Birliği Kooperatifi, Muhtarlar Derneği, Şoförler, Ziraat ve Esnaf Odaları gibi önemli yerleri ziyaret ettiği görüldü. Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ile bir toplantı gerçekleştirerek, Seydikemer ve Muğla genelinde koordineli çalışacaklarını belirtti ve başarılar diledi.

Başkan Aras, "Seydikemer Belediye Başkanımızla yaptığımız toplantıda, her türlü ihtiyacında yanında olacağımızı vurguladım. İlk günden beri aynı prensiple hareket ediyoruz ve hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aras, belediyeciliğin sahada yapıldığını vurgulayarak, adaletli ve eşit bir yaklaşım benimsediklerini, vatandaşların mutluluğu ve refahı için çalıştıklarını belirtti. Muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin önemine değinerek, bölgede yapılması gerekenlerin farkında olduklarını ve Seydikemer'den Bodrum'a kadar geniş bir coğrafyaya hizmet götürdüklerini dile getirdi.

Ayrıca, Karadere Patara Plajı'nın turizm potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras, bu konuda hükümetin desteğinin önemli olduğunu ve Muğla Valisi ile görüşerek destek talep edeceklerini ifade etti. Seydikemer halkının desteğiyle daha güçlü ve güzel bir Seydikemer inşa edeceklerini belirten Aras, Muğla genelinde olduğu gibi Seydikemer'de de vatandaşlara en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.