İstanbul’da hareket hâlindeki otomobil yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurarak dışarı çıkarken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beşiktaş’ta saat 09.30 sıralarında Esra T.’nin kullandığı otomobil, motor bölümünden yağ sızdırması nedeniyle birden yanmaya başladı. Motor bölümünden alev çıktığını gören sürücü otomobili durdurarak araçtan indi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ancak alevler bir anda tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kullandığı otomobil yangın sonrası demir yığınına dönen Esra T. ise arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasında

Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, alt kısmından alev alan otomobil hızla yanmaya başlıyor. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürüyor. Yanan aracın yakın zamanda tamir edildiği öğrenildi.